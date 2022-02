Bahnreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen. Sturmschäden gab es in der Nacht auf der ICE-Strecke in der Altmark zwischen Gardelegen und Oebisfelde. In den umliegenden Bundesländern wurde der Fernverkehr eingestellt – mit Auswirkungen auch auf Sachsen-Anhalt.



Die Bahnverbindung zwischen Wiesenburg in Brandenburg und Roßlau musste zwischenzeitlich gesperrt werden, weil ein umgefallener Baum die Gleise blockiert hat. Wegen des Sturms fahren die Züge auf einigen Strecken mit verringerter Geschwindigkeit, zum Beispiel auf der Regionalverbindung Dessau-Falkenberg. Das führt laut Bahn zu Verspätungen führen könne. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor der Fahrt über ihre aktuelle Verbindung online zu informieren. Fernzugtickets können kostenfrei storniert oder später genutzt werden.

Die Bahn hat den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Bildrechte: dpa