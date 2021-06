Stundenlanger Regen Starke Gewitter ziehen nach Sachsen-Anhalt

In vielen Teilen von Sachsen-Anhalt regnet es am Mittwoch ausgiebig. Bildrechte: colourbox.com

Wie das MDR Wetterstudio sagte, regnet es momentan (Stand 9 Uhr) am meisten vom Harz bis zum Saalekreis, aber auch im Norden von Sachsen-Anhalt werde der Regen ankommen. In Bad Suderode im Landkreis Harz fielen allein in einer Stunde – von sieben bis acht Uhr am Mittwochmorgen – 16 Liter Regen pro Quadratmeter. "Es wird längere Zeit regnen und wir müssen im ganzen Land damit rechnen, dass noch ganz schön viel zusammen kommt", sagte Diana Weise vom MDR Wetterstudio.



Diana Weise rät, alle Kellerfenster zu schließen, als Autofahrer auf Aquaplaning zu achten und darüber nachzudenken, ob man am Mittwoch in eine Tiefgarage fährt. Zudem könnte es zu Überflutungen und auch Erdrutschen kommen, wenn beispielsweise von Feldern nach ausgiebigem Regen Erde gespült werde.