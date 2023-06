Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor Hitze in Sachsen-Anhalt. Wie der DWD mitteilte, ist die Belastung vor allem zwischen 11 und 19 Uhr hoch. Die Temperaturen erreichen 27 bis 31, im Harz 22 bis 26 Grad.



Am Morgen warnte der Wetterdienst darüber hinaus im Westen Sachsen-Anhalts vor starkem Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Windböen mit einer Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Der Wetterdienst rechnet bis zum Abend lokal mit Sturmböen und kann Unwetter nicht ausschließen.