Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Mittwoch auf Temperaturen bis 31 Grad einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Süden des Landes vor einer starken Wärmebelastung bis 19.00 Uhr. Am Nachmittag und Abend ziehen in Sachsen-Anhalt vereinzelt Schauer und Gewitter auf, teilweise begleitet von Hagel, Sturmböen und Starkregen. Lokal kann sich aus dem Regen ein Unwetter entwickeln.