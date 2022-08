Demnach sollen ab dem Mittag verbreitet Gewitter aufziehen und es soll zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometern in der Stunde kommen. Das entspricht einer Winderstärke von 9. Auch mit Hagel und Starkregen sei in weiten Teilen zu rechnen.

In der Nacht zum Sonnabend soll es weitere Schauer und Gewitter mit anhaltender Unwettergefahr geben. Darüber hinaus sind mehrstündige, teils nicht gewittrige Starkregenfälle mit Mengen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter in 6 bis 12 Stunden möglich.

In der Nacht liegen die Temperaturen zwischen 18 und 14 Grad. Erst am Samstagabend sollen die Regenschauer allmählich nachlassen. Tagsüber werden Höchstwerte von 23 bis 25, im Harz 18 bis 23 Grad erreicht. Am Sonntag klart es immer weiter auf und bleibt in weiten Teilen trocken. Es wird insgesamt etwas kühler.