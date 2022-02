In Deutschland werden aktuell rund zwei Millionen PCR-Tests pro Woche vorgenommen. Die Fallzahlen mit der Omikron-Variante steigen weiter, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit am Dienstag laut RKI bei 1.206, in Sachsen-Anhalt bei 835. Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt lag der höchste Wert in der letzten Corona-Welle im Dezember bei 907,7 (am 7. Dezember 2021). Weil Labore angesichts dieser Zahlen zunehmend an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen, kann es künftig länger dauern, bis das einzelne Test-Ergebnis bei einem vorliegt. Im Moment variieren die Wartezeiten – in Magdeburg werden zum Beispiel zwölf bis 36 Stunden angegeben.