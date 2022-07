Als Faustregel in der aktuelle Dürre- und Hitzelage rät das LHW Gartenbesitzern, das Gießen generell auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. "Rasenflächen können auch mal verdorren und gelb werden. Sie erholen sich in der Regel wieder bei ausreichenden Niederschlägen", unterstreicht Große-Sudhues. Die effektivste Zeit zum Gießen von Blumenrabatten und Beeten sei bei den gegenwärtigen Witterungsbedingungen immer in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden. Am effektivsten sei eine Beregnung in den Nachtstunden.