Welttag des Wassers Willingmann und BUND fordern besseren Umgang mit Wasser

Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) forderte einen besseren Umgang mit den Gewässern. Speziell bei Schadstoffeinleitungen in Flüsse forderte der BUND strengere Auflagen. Ein Fischsterben wie in der Oder sei auch in Sachsen-Anhalt in Bode, Saale und Elbe nicht auszuschließen. Die Gewässer seien bereits durch verschiedene Faktoren wie hohe Temperaturen, Niedrigwasser und Pestizide belastet. Daher müssten schädliche Einleitungen drastisch eingeschränkt werden.