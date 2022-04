Zuletzt hatte das Umweltministerium mitgeteilt, dass die Grundwasserstände in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren drastisch gesunken sind. "Gerade die Dürrejahre 2018 bis 2020 haben uns deutlich vor Augen geführt, dass das kühle Nass auch bei uns in Mitteleuropa keine unendlich verfügbare Ressource ist", sagte Minister Armin Willingmann (SPD).