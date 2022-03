Beamte der Wasserschutzpolizei kontrollieren auf der Elbe ein Schiff. Bildrechte: MDR/Hagen Tober

Das Wasserschutzpolizeirevier in Sachsen-Anhalt hat Standorte in Magdeburg, Dessau-Roßlau, Haldensleben, Halle (Saale), Havelberg und Zerben. Den 79 Beamten stehen zehn Boote zur Verfügung. Zuständig sind die Einsatzkräfte für ein rund 560 Kilometer langes Netz an Bundeswasserstraßen. Hinzu kommen rund 190 Kilometer weitere Flüsse, auf denen die Schifffahrt zugelassen ist, beispielsweise Saale und Unstrut. Auch Seen mit einer Gesamtausbreitung von rund 6.500 Hektar fallen in die Zuständigkeit der Wasserschutzpolizei.