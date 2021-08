Sachsen-Anhalt – Das Wasserstoffwunderland Vom Solar- zum Wasserstoffvalley?

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

In der Tafel der chemischen Elemente steht der Wasserstoff mit dem Buchstaben H an erster Stelle. Geht es nach dem Willen von Politik und Industrie, dann wird der Wasserstoff auch in der Wirtschaft irgendwann an Nummer eins stehen – als Ersatz für Öl und Gas. Sachsen-Anhalt will dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass das Land hofft, mit Hilfe neuer Technologien, sich wirtschaftlich besser aufzustellen. Folgt nach dem Solarvalley das Wasserstoff-Valley?