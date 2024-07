Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen-Anhalt warnt davor, die Gefahren in unbekannten Gewässern zu unterschätzen. Der DRK-Landesvizepräsident und Rettungsschwimmer Andreas Lehning sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe dort ein erhöhtes Risiko.

Wenn da kein Rettungsschwimmer ist und etwas passiert, dann ist man zu hundert Prozent auf sich alleine gestellt. Andreas Lehning Vizepräsident DRK Sachsen-Anhalt

Wenn man gut schwimmen könne und den See kenne, könnte man dort sicherlich baden. "Aber man muss wissen, dass, wenn da kein Rettungsschwimmer ist und etwas passiert, dann ist man zu hundert Prozent auf sich alleine gestellt." Lehning betonte, man solle besser dort baden gehen, wo eine Aufsicht gewährleistet sei und wo man wisse, dass man beobachtet werde.

Rettungsschwimmer: Eltern müssen ihre Kinder beim Baden beaufsichtigen

Lehning sagte, man stelle immer häufiger fest, dass sich viele überschätzten und sich nicht an die Baderegeln hielten. So sei es wichtig, sich vorher abzukühlen und sich frisch zu machen und nicht gleich spontan ins Wasser reinzuspringen. Auch sollte man nicht zu lange im Wasser bleiben.

Der Leiter der Wasserwacht Magdeburg sieht auch die Eltern bei der Aufsicht ihrer Kinder in der Pflicht. Zu oft würden Kinder im Freibad oder am See allein gelassen. Ihre Eltern spielten am Handy und würden ihre Pflicht vernachlässigen, auf ihre Kinder aufzupassen.

Badeunfälle in Sachsen-Anhalt: 16 Tote im vergangenen Jahr

Im Jahr 2023 starben in Sachsen-Anhalt 16 Menschen beim Baden. In den Jahren 2022 und 2021 waren es jeweils zwölf Tote. Auch in diesem Jahr kam es bereits zu einigen Badeunfällen. Am Sonntag starb im Plattensee in Dannigkow im Jerichower Land ein 47-Jähriger. Der Mann schwamm im See und spürte nach Polizeiangaben Schmerzen in der Brust. Er konnte sich zunächst noch aus eigener Kraft auf eine Badeplattform retten, starb aber später noch vor Ort.