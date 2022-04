Grundsätzlich möglich sind neben dem Wechselmodell das klassische Residenzmodell, wo das Kind vorrangig bei einem Elternteil lebt und das Nestmodell. Dabei bleibt das Kind in seinem Zuhause und die Eltern ziehen abwechselnd dorthin. Während in Ländern wie Frankreich und Schweden das Wechselmodell vom Gesetzgeber bevorzugt wird, gibt es in Deutschland keine Regelung, welches Umgangsmodell für Trennungskinder vorrangig angewendet werden soll.



Zum Wechselmodell gibt es allerdings wegweisende Urteile. So hat der Bundesgerichtshof 2017 das Modell gestärkt und entschieden, dass ein Familiengericht auf Antrag eines Elternteils auch gegen den Willen anderen Elternteils ein Wechselmodell anordnen kann, wenn es dem Kindeswohl im konkreten Fall am besten entspricht. Außerdem hat das Oberlandesgericht Frankfurt 2021 festgelegt, dass ein eingespieltes Umgangsmodell nicht gegen den Willen der Kinder in ein Wechselmodell umgewandelt werden darf.