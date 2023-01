Viele müssen die Heimat erstmal verlassen, um zu wissen wo ihre Heimat ist. Das trifft auch auf Stephanie Kauert zu.

Das Wichtigste, um Sachsen-Anhalt für junge Menschen attraktiv zu machen, sind Jobs, die sich mit ihren Ausbildungen decken.

Eine junge Mutter findet: Sachsen-Anhalt hat Bedarf beim öffentlichen Nahverkehr, ist aber ein familienfreundliches Land.

In ihrem geräumigen Büro wird sich ausgetauscht, denn in nächster Zeit steht eine Messe an. Die Firma will sich präsentieren und junge Menschen für sich gewinnen.

Stephanie Kauert diskutiert Ideen in ihrem kleinen Team. Sie ist seit 2017 Leiterin der Personalabteilung bei Octapharma in Dessau-Roßlau – einem Unternehmen, das Medikamente für Pateinten mit lebensbedrohlichen Krankheiten herstellt. Der Job war ihre Möglichkeit, zurück in ihre Heimat nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Einige Jahre zuvor sah das noch ganz anders aus.

Stephanie Kauert (Mitte) lebt seit fünf Jahren wieder in Sachsen-Anhalt Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Sachsen-Anhalt ist nicht die große Welt

Kauert ist im Jerichower Land aufgewachsen. Nach dem Abitur wollte sie raus aus ihrer Heimat – raus aus Sachsen-Anhalt und verbrachte ein Jahr lang in den USA. "Ich habe mir dann dort Gedanken gemacht, was ich danach machen möchte. In welchen Regionen möchte ich danach gerne meine Zeit an der Uni verbringen und bin dann nach Göttingen gekommen", erzählt sie.

Ich hatte immer das Gefühl, es gibt auch noch etwas anderes als Sachsen-Anhalt. Und das war mir einfach wichtig, um dann für mich sortieren zu können, was ist die beste Region für mich. Stephanie Kauert Personalleiterin Octapharma