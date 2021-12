In Sachsen-Anhalt sind Weihnachtspost und Pakete auf dem Weg. Die Deutsche Post sieht sich für den Hochbetrieb zur Weihnachtszeit ausreichend vorbereitet. Allein in Sachsen-Anhalt seien zurzeit 300 zusätzliche Arbeitskräfte im Einsatz, sagte Post-Sprecher Hans-Christian Mennenga MDR SACHSEN-ANHALT.

"Es ist Endspurt vor Weihnachten. Jetzt transportieren wir die größten Paketmengen des Jahres. Darauf haben wir uns gut vorbereitet," so Mennenga. Mehr Fahrzeuge seien auf mehr Touren unterwegs als zu anderen Zeiten. "Unsere Leute, unsere Briefträger und Paketzusteller, Be- und Endlader in Sachsen-Anhalt machen einen tollen und toughen Job."