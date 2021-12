Bedeuten die Lieferketten-Probleme jetzt, dass die Menschen nervös werden? MDR SACHSEN-ANHALT macht in Wernigerode eine Straßenumfrage: "Ich bin der Meinung, wir kriegen alles. Und wenn nicht, kriegt mein Freund etwas Selbstgemachtes“, sagt eine junge Frau mit Brille. Ein Mann mit Kinderwagen kommt uns entgegen: "Also ich mache mir da nicht so Gedanken drüber." Und wenn es nicht klappt mit den Geschenken? "Ich glaube keiner in meiner Familie wäre ernsthaft böse."



Dass sehen auch zwei Freundinnen so, die ganz in der Nähe stehen: "Nein, da mache ich mir eigentlich keinen Gedanken", sagt eine von ihnen. "Ich schenke sowieso eigentlich lieber was Persönliches. Irgendwas, dass man zusammen machen kann. Momentan ist es zwar schwierig mit Aktivitäten, aber dann vielleicht im nächsten Jahr. Vielleicht wird es wieder besser."