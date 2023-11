Alle Jahre wieder gibt es in Sachsen-Anhalt die gesamte Advents- und Weihnachtszeit über ein vielfältiges Programm. So wird beispielsweise die Magdeburger Lichterwelt in diesem Jahr am 27. November 2023 eröffnet und wird in der Landeshauptstadt bis zum 2. Februar 2024 aufgebaut bleiben. Nach Angaben der Betreiber ist die Lichterwelt mit mehr als einer Million LEDs "die umfangreichste Weihnachts- und Winterbeleuchtung in Mitteldeutschland." Neben der Magdeburger Lichterwelt gibt es in diesem Jahr auch in anderen Städten wieder Lichterwelten.