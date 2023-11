Dessauer Adventsmarkt

27. November – 23. Dezember 2023

Marktplatz Dessau

Mehr Informationen



Weihnachtsmarkt in Wittenberg

27. November – 29. Dezember 2023 (24. und 25. Dezember 2023 geschlossen)

Marktplatz Wittenberg

Mehr Informationen



Weihnachtsmarkt in Wörlitz

1.–3. Dezember 2023

Innenstadt und Wörlitzer Park

Mehr Informationen



Adventsmarkt in Reppichau (Osternienburger Land)

2.–3. Dezember 2023

Dorfplatz

Mehr Informationen



Möllensdorfer Wald-Weihnachtsmarkt

An den ersten drei Adventswochenenden

Mehr Informationen



Weihnachtskrippenmarkt in Rotta

An den ersten beiden Adventswochenenden

Kulturscheune Gassmühle Rotta

Mehr Informationen



Weihnachten im Park Holzweißig

2. Dezember 2023

Park Holzweißig

Mehr Informationen



Historische Weihnacht in Wolfen

8.–10. Dezember 2023

Alter Markt Wolfen



Weihnachtsmarkt in Zerbst

8.–10. Dezember und 15.–17. Dezember 2023

Kirche St. Bartholomäi, Schloßfreiheit und Kirchhof

Mehr Informationen



Weihnachtsmarkt und Handwerkerweihnacht in Aken

8. Dezember 2023

Marktplatz und Marienkirche Aken

Mehr Informationen



Köthener Schlossweihnacht

15.–17. Dezember 2023

Schlosshof Köthen

Mehr Informationen



Adventsmarkt in Baasdorf

1. Dezember 2023

Im Köthener Ortsteil Baasdorf

Mehr Informationen



Weihnachtsmarkt in Bitterfeld

15.–17. Dezember 2023

Marktplatz Bitterfeld

Mehr Informationen



Adventsmarkt in Coswig (Anhalt)

17. Dezember 2023

Marktplatz Coswig

Mehr Informationen