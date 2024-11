Bald ist es wieder soweit – in einem knappen Monat ist Heiligabend. In Sachsen-Anhalt öffnen die ersten Weihnachtsmärkte und Lichterwelten. Der Heele-Christ-Markt in Bernburg hat bereits am 21. November begonnen, auch in Magdeburg startete der Weihnachtsmarkt schon. In Naumburg öffnet der Weihnachtsmarkt ebenfalls schon vor dem ersten Advent. Alle genauen Infos zu den Weihnachts- und Wintermärkten, Lichterwelten und Eisbahnen sehen Sie hier.