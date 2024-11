Bald ist es wieder soweit – in wenigen Wochen ist Heiligabend. In Sachsen-Anhalt öffnen die ersten Weihnachtsmärkte und Lichterwelten. Der Heele-Christ-Markt in Bernburg hat bereits am 21. November begonnen. Auch in Dessau, Wittenberg und Magdeburg starteten die Weihnachtsmärkte schon vor dem ersten Advent. Alle genauen Infos zu den Weihnachts- und Wintermärkten, Lichterwelten und Eisbahnen sehen Sie hier.