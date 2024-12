Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

🗓️ 12. Dezember 2024 – 2. März 2025

📍 Bergzoo Halle

💡 Mehr Informationen

Außerdem gibt es wieder einige Möglichkeiten, wo Sie in diesem Jahr Schlittschuh laufen können:

Naumburg

🗓️ 15. November 2024 – 5. Januar 2025 (geschlossen am 17. + 24. November und am 24. Dezember 2024)

⏰ Sonntag bis Donnerstag: 11 – 19 Uhr

⏰ Freitag bis Samstag: 11 – 21 Uhr

📍 Auf dem Naumburger Weihnachtsmarkt am Marktplatz

💡 Mehr Informationen

Magdeburg

🗓️ 21. November 2024 – 12. Januar 2025 (geschlossen am 23. November 2024, 24. + 25. + 31. Dezember 2024, 1. Januar 2025)

⏰ Montag bis Donnerstag: 12 – 21 Uhr

⏰ Freitag und Samstag: 11 – 22 Uhr

⏰ Sonntag/Feiertage: 11 – 20 Uhr

📍 An der Ostseite des Allee-Centers

💡 Mehr Informationen

Magdeburg

🗓️ ab 30. November 2024 bis in den Januar

⏰ Samstag und Sonntag 15 – 20 Uhr

📍 Festung Mark

💡 Mehr Informationen

Sangerhausen

🗓️ 28. November – 23. Dezember 2024

📍 Auf dem Weihnachtsmarkt

Haldensleben

🗓️ 30. November – 15. Dezember 2024

⏰ Montag bis Donnerstag: 16 – 20 Uhr

⏰ Freitag und Samstag: 15 – 21 Uhr

⏰ Sonntag: 15 – 20 Uhr

📍 Am Sternenmarkt auf dem Marktplatz

💡 Mehr Informationen

Weißenfels

🗓️ 28. November – 04. Januar 2024

⏰ Sonntag bis Donnerstag: 11 – 19 Uhr

⏰ Freitag: 11 – 21 Uhr

⏰ Samstag: 11 – 22 Uhr

📍 Auf dem Markt

💡 Mehr Informationen

Einige Weihnachts- und Wintermärkte, genau wie Eisbahnen, haben über die Feiertage hinaus geöffnet. Außerdem erstrahlen ein paar Lichterwelten bis ins Jahr 2025:

Magdeburger Weihnachtsmarkt

🗓️ 22. November – 29. Dezember 2024 (geschlossen am 24. und 25. Dezember 2024)

⏰ Montag bis Donnerstag: 11 – 22 Uhr

⏰ Freitag und Samstag: 11 – 23 Uhr

⏰ Sonntag: 11 – 20 Uhr

📍 Alter Markt

💡 Mehr Informationen

Magdeburger Wintergarten

🗓️ 15. November - 19. Januar

⏰ Montag - Donnerstag 14 –22 Uhr

⏰ Freitag & Samstag 12 – 23 Uhr

⏰ Sonntag 12 – 20 Uhr

📍 Schweizer Milchkuranstalt Fürstenwall

💡 Mehr Informationen

Wintermarkt Wernigerode

🗓️ 23. Dezember – 5. Januar 2025 (geschlossen am 24. Dezember 2024)

⏰ Sonntag bis Donnerstag: 11 – 20 Uhr

⏰ Freitag und Samstag: 11 – 21 Uhr

⏰ 25., 26.12. Dezember sowie 1. Januar: 13 – 20 Uhr, 31. Dezember: 11 – 16 Uhr

📍 Blumenuhr, hinter dem Rathaus Wernigerode

💡 Mehr Informationen

Halberstädter Weihnachtsmarkt

🗓️ 26. November – 29. Dezember 2024 (24. – 26. Dezember sind Ruhetage)

⏰ Sonntag bis Donnerstag: 11 – 19 Uhr

⏰ Freitag und Samstag: 11 – 20 Uhr

📍 Fischmarkt, Holzmarkt und am Breiten Weg

💡 Mehr Informationen

Wittenberger Weihnachtsmarkt

🗓️ 25. November – 29. Dezember 2024 (geschlossen am 24. und 25. Dezember 2024)

⏰ 11 – 20 Uhr

📍 Marktplatz

💡 Mehr Informationen

Hallescher Wintermarkt

🗓️ 26. Dezember 2024 – 6. Januar 2025

⏰ Montag bis Samstag: 10 – 22 Uhr

⏰ Sonntag und Feiertag: 11 – 22 Uhr

📍 Marktplatz Halle (Saale)

💡 Mehr Informationen

Lichterwelt Magdeburg

🗓️ 25. November 2024 – 2. Februar 2025

📍 Innenstadt

💡 Mehr Informationen

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten?