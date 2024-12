Lichterglanz bis ins neue Jahr Weihnachtsmärkte und Lichterwelten 2024 in Sachsen-Anhalt

17. Dezember 2024, 10:49 Uhr

Weihnachtsmarkt-Saison in Sachsen-Anhalt: Es ist wieder Zeit für Glühwein, gebrannte Mandeln und Co. Im Advent kann man in vielen Orten über Weihnachtsmärkte und Lichterwelten schlendern und auf Eisbahnen seine Runden drehen. Alle Details zu den Angeboten und welche sogar noch nach Weihnachten vorhanden sind, sehen Sie in dieser Übersicht.