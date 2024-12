Eisbahn am Allee-Center in Magdeburg

🗓️ 27. Dezember 2024 – 12. Januar 2025 (geschlossen am 31. Dezember 2024, 1. Januar 2025)

⏰ Montag bis Donnerstag: 12 – 21 Uhr

⏰ Freitag und Samstag: 11 – 22 Uhr

⏰ Sonntag: 11 – 20 Uhr

📍 An der Ostseite des Allee-Centers

💡 Mehr Informationen