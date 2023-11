1. Lagerung: Ohne Netz sollte der Baum an einem schattigen, windgeschützten Ort gelagert werden, der weder zu kalt noch zu warm ist. Keller und Garage eignen sich ausgezeichnet. Der Stamm sollte außerdem in einem Eimer Wasser stehen.



2. Standort: Der Baum sollte möglichst weit weg von der Heizung aufgestellt werden, um vorzeitiges Austrocknen zu verhindern und das grüne Leben zu verlängern.



3. Pflege: Kurz vor dem großen Auftritt sollte eine rund zwei Zentimeter starke Scheibe absägt werden, um eine frische Schnittstelle zu schaffen. Anschließend den Baum in einen Ständer mit Bewässerungsmöglichkeit stellen. Ein Weihnachtsbaum braucht im Schnitt rund einen halben Liter Wasser am Tag. Also das Gießen nicht vergessen!