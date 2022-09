Auch die Stadt Osterburg hat bereits vor zwei Jahren die Weihnachtsbeleuchtung auf stromsparende LED-Leuchten umgestellt. Die Ortschaft Bismark hat eigenen Angaben zufolge letztes Jahr eine LED-Weihnachtsbeleuchtung im Wert von 20.000 Euro erworben. Die Beleuchtung werde in diesem Jahr zeitlich begrenzt. Auch die fünf Weihnachtsbäume in den Häusern der Kreisverwaltung Stendal sind dem Landratsamt zufolge mit einer LED-Beleuchtung versehen.

Tangerhütte setzt ebenfalls auf LED-Lichter, die in den späten Abendstunden ausgehen sollen. "Ein ressourcenschonender Umgang sollte immer die Grundeinstellung sein", antwortete die Gemeindeverwaltung auf Anfrage. Die "besinnliche Stimmung" müsse so nachhaltig wie möglich gestaltet werden. Auch in Thale und Stendal wird überlegt, sparsame LEDs einzusetzen.