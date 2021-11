Bitte beachten Sie, dass wegen der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in einzelnen Städten auch eine Absage der Weihnachtsmärkte weiterhin möglich ist.

Halberstädter Weihnachtsmarkt 23.11. bis 29.12. 2021 Stadtzentrum am Rathaus Halberstadt kein 2G/3G Weitere Informationen

Sternenmarkt Haldensleben 4.12. bis 19.12.2021 Marktplatz Haldensleben 3G in Teilbereichen (geschlossene Stände) Weitere Informationen

Quedlinburger Weihnachtsmarkt 24.11.2021 bis 22.12.2021 Markt Quedlinburg 2G Außerdem: Advent in den Höfen am 27.11./28.11., 04.12./05.12. und 11.12./12.12. Weitere Informationen

Neben dem Weihnachtsmarkt lockt vor allem der Advent in den Höfen nach Quedlinburg.

Neben dem Weihnachtsmarkt lockt vor allem der Advent in den Höfen nach Quedlinburg.

Neben dem Weihnachtsmarkt lockt vor allem der Advent in den Höfen nach Quedlinburg. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Wernigeröder Weihnachtsmarkt 26.11. bis 22.12.2021 Marktplatz vor dem Rathaus Wernigerode 2G/3G in Teilbereichen (z. B. von 17 bis 19 Uhr auf dem Wintermarkt an der Blumenuhr) Mehr Informationen

Historische Weihnacht in Wolfen

10.12. bis 12.12.2021

Markt an der Leipziger Straße in Wolfen

kein 2G/3G