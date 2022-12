Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt ziehen in diesem Jahr ein überwiegend positives Fazit. In Magdeburg habe es zwar kein Rekordjahr wie 2019 gegeben, man sei aber zufrieden, sagte Organisator Paul-Gerhard Stieger MDR SACHSEN-ANHALT. "Ich glaube, das Besondere dieses Jahr war, dass es normal war. Wir hatten keine Auflagen, die Leute konnten sich einfach freuen auf den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt."