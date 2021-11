Der Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt Montagmittag und sieht im Freien keine besonderen Zutrittsbeschränkungen, wie 3G oder 2G, vor. Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger begründete dies bei MDR SACHSEN-ANHALT damit, dass die Landesregeln dies zuließen. Auch eine Absage des Marktes komme nicht infrage, da er laut Landesverordnung nicht verboten sei. Im Fall einer Absage wäre damit die Betreibergesellschaft gegenüber den Ausstellern und Budenbetreibern schadenersatzpflichtig. Stieger erklärte, angesichts der Corona-Lage müsse er unterscheiden zwischen seiner Sicht als Familienvater und seiner Rolle als Geschäftsführer.

Parallel zum Weihnachtsmarkt findet in Magdeburg auch wieder die Lichterwelt statt. Bildrechte: MDR / Kevin Poweska Es ist halt schwierig, in einer rechtlichen Lage – wo man sagt, der Markt ist frei zugänglich und das Land sagt auch, ihr braucht kein 2G und 3G zu machen – irgendwelche Regelungen einzuführen. Und da würden dann im Zweifelsfall die Schaustellenden natürlich auch gegen uns als Gesellschaft oder als Stadt klagen, weil wir eine Einschränkung vornehmen, die nicht notwendig ist. Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Kleine Änderungen am Konzept gibt es jedoch: Laut Stieger wird kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt. Glühwein gibt es somit nur ohne "Schuss". Außerdem schließt der Markt abends etwas früher: in der Woche um 21 Uhr, am Wochenende um 22 Uhr. Geschäftsführer Stieger sagte weiter, man wolle zudem mit einer geänderten Musikauswahl den Party-Charakter des Weihnachtsmarktes herausnehmen.

Welche Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt? Laut Gesundheitsministerium gelten bei Veranstaltungen im Freien kaum Einschränkungen. So muss lediglich sichergestellt werden, dass Abstände eingehalten werden – ansonsten gilt Maskenpflicht. Für Hütten mit Innenbereich gelten die Vorgaben für Gastronomie und Freizeit – also künftig 2G, optional 2G plus.

Bildrechte: imago images / Sven Simon Der Dessauer Adventsmarkt öffnet am Montagnachmittag unter der 3G-Regel. Ein kurzfristig aufgestellter Bauzaun soll laut Veranstaltern den Zugang nur für Genesene, Geimpfte und Getestete sicherstellen. Jugendliche unter 18 Jahre sind davon ausgenommen. Abstands- und Maskenpflicht gelten unabhängig davon. Besucher sollen Zertifikate und Personaldokumente am Eingang bereithalten, damit die Einlasskontrollen möglichst flüssig ablaufen. Wer Angst vor einer Ansteckung auf dem Weihnachtsmarkt habe, solle "vorsichtshalber lieber nicht" kommen, heißt es auf der Webseite des Adventsmarkts. Alternativ könnten auch besuchsschwache Zeiten genutzt werden, am Vormittag und frühen Nachmittag.

Es wird Glühwein geben, denn unsere Besucher sind in der Regel ordentliche und vernünftige Menschen. Dirk Merkel, Betreiber des Dessauer Adventsmarkts

Am Vormittag beginnt zudem in der Lutherstadt Wittenberg der Weihnachtsmarkt. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT hieß es, dass hier, wie in Magdeburg, keine 3G-Regel im Freien angewendet wird. Abstands- und Maskenpflicht gelten dennoch weiter.