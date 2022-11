Die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt und Thüringen können in diesem Jahr bisher nur wenige Einsätze von Weihnachtsmännern vermitteln. Die Nachfrage sei im Laufe der Jahre zurückgegangen, sagte Uta Mayer, Sprecherin der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit.

Angesichts der Corona-Pandemie war der Weihnachtsmannn-Service der Arbeitsagenturen ab 2020 ausgesetzt worden. In diesem Jahr bietet im Bereich der Regionaldirektion in Sachsen-Anhalt und Thüringen bisher nur die Jobvermittlung der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord die Vermittlung von Weihnachtsmännern an, sagte Mayer. In diesem Jahr stehen fünf Weihnachtsmänner bereit, um Magdeburger Familien zu besuchen. Anfragen lägen bereits vor.