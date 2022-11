In Magdeburg setzt man dabei schon seit einiger Zeit auf Sparmaßnahmen: "In den letzten Jahren wurde schon viel Energie, durch die Umstellung auf LED und energiesparende Geräte, eingespart, etwa 40.000 Kilowattstunden", sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Paul-Gerhard Stieger. Die Eisbahn sei verstärkt isoliert worden. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, weil ja schon in den letzten Jahren die Stromkosten hoch waren", sagte Stieger. "In Magdeburg wird es einen normalen Weihnachtsmarkt geben." Mit 160 Händlern sei die Zahl konstant geblieben.