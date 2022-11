In Magdeburg setzt man dabei schon seit einiger Zeit auf Sparmaßnahmen: "In den letzten Jahren wurde schon viel Energie, durch die Umstellung auf LED und energiesparende Geräte, eingespart, etwa 40.000 Kilowattstunden", sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Paul-Gerhard Stieger. Auch der Weihnachtsbaum – eine 16 Meter hohe Tanne aus einem Vorgarten in Magdeburg-Lemsdorf – wird energiesparend mit LED-Lampen beleuchtet.