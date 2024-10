Die Personalsuche sei immer sehr mit Glück verbunden, sagte auch der zweite Vorsitzende des Schaustellerverbands aus Halle, Robert Hoffmann. Dennoch blicke er optimistisch auf den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Letztes Jahr habe es nur drei richtige Wochenenden gegeben, in diesem Jahr seien die Bedingungen von den Terminen her besser.