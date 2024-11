In Halberstadt wurden am Mittwoch zwei Tannen auf dem Domplatz sowie vor dem Rathaus aufgestellt. Nach Angaben der Stadt wurden sie von zwei Familien aus Halberstadt gesponsert. Die Stadt lädt alle Kinder am Samstag zu Schmücken der Weihnachtsbäume ein.

Bildrechte: Stadtmarketing/ Jeannette Schroeder