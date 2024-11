Mehr Befugnisse für Polizei Landesregierung will Weihnachtsmarkt-Besucher schärfer kontrollieren

12. November 2024, 13:54 Uhr

Zusätzliche Befugnisse für Polizisten sollen die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt erhöhen. Dafür will die Landesregierung am Dienstag eine Verordnung erlassen, die es Einsatzkräften ermöglicht, Besucher anlasslos zu kontrollieren. So soll das Waffen- und Messerverbot durchgesetzt werden.