Stephan Drubig lebt in Leuna. Der 48-Jährige arbeitet als Ingenieur in der Automobilindustrie. Durch die Corona-Pandemie hat er erstmals Zeit, sich einem Ehrenamt zu widmen. Er pendelte 20 Jahre lang rund 350 Kilometer bis nach Ingolstadt in Bayern. Nun kann er meist aus dem Homeoffice arbeiten. Etwa zehn Stunden seiner Freizeit nutzt er pro Woche, um sich als ehrenamtlicher Rettungshundeführer bei der Rettungshundestaffel Saalekreis ausbilden zu lassen.

Romina Hensel ist 38 Jahre alt, kommt aus Wittenberg und arbeitet in einer Anwaltskanzlei als Büroleiterin. Für ihr Ehrenamt in der Opferberatung beim Weißen Ring nutzt sie wöchentlich rund drei Stunden ihrer Freizeit. Manchmal gibt es ein bis zwei Fälle pro Woche, dann auch wieder Wochen ohne Kontakt zu Opfern. Es geht meist um häusliche Gewalt, Körperverletzung oder sexuelle Übergriffe. Sie engagiert sich außerdem ehrenamtlich bei der CDU als Mitgliederbeauftragte für den Kreisvorstand Wittenberg.

Stephan Drubig: "Wir als Familie haben uns für einen Hund entschieden. Und ein Hund bedeutet Verantwortung. Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht: Was machen wir mit dem Hund? Wie lasten wir ihn aus? Über Bekannte sind wir auf die Rettungshundearbeit gestoßen. Wir sind zur Rettungshundestaffel Saalekreis e.V. gegangen, haben da unser erstes Probetraining gemacht – ohne Hund. Und erst dann kam unser Welpe dazu. Wir trainieren, um unseren Hund als Flächensuchhund auszubilden, um vermisste Personen zu finden und sie dann auch erst zu versorgen. Das ist unsere Leidenschaft.

Wir – das sind meine Tochter, sie ist 17 Jahre alt. Sie führt den Neo, der jetzt mittlerweile anderthalb Jahre alt ist und kurz davor steht, seine Prüfung als Flächensuchhund abzulegen. Mein Sohn ist auch mit dabei, er ist 13 Jahre alt und hilft vom ersten Tag an mit – weil die Rettungshundearbeit auch viel von Helfern lebt. Wir brauchen "vermisste Personen" im Training, um uns maximal vorbereiten zu können auf den Einsatz. Das heißt, mein Sohn versteckt sich. Er klettert auf einen Baum, wird liegend getarnt oder läuft schreiend durch den Wald im Sinne von verwirrten Menschen. Wir versuchen, für die Hunde im Training alles abzubilden. Ich arbeite mit unserem zweiten Hund, Neos Schwester, der Kima. Wir haben sie später zu uns geholt, weil sie bei einer Familie nicht ganz zurechtgekommen war."

Rettungshundestaffel Saalekreis e.V. Der Verein gründete sich im Mai 2022, mittlerweile hat er 18 Mitglieder und 14 Rettungshunde. Viele der Hunde befinden sich noch in Ausbildung. Vier sind geprüft und nehmen mit ihrem jeweiligen Hundeführer an Einsätzen in ganz Sachsen-Anhalt teil. Der Verbund Rettungshunde Sachsen-Anhalt, dem der Verein angehört, hatte im Jahr 2023 mehr als 50 Einsätze zu Land und zu Wasser. Meist werden Kinder oder Senioren gesucht. Die Einsätze sind für die Betroffenen und Alarmierenden kostenfrei.

Romina Hensel: "Ich kannte den Weißen Ring nicht. Es gab in Wittenberg im vergangenen Jahr eine Veranstaltung zum Thema Cyberkriminalität (organisiert von der CDU). Dort war die Landesvorsitzende des Weißens Rings vor Ort und hat die Bürgerinnen und Bürger über Kriminalität informiert und wie man sich schützen kann. Sie hat auch den Weißen Ring angesprochen und gesagt, dass immer wieder ehrenamtliche Unterstützer gesucht werden.

Ich war erst unsicher, ob meine Hilfe gebraucht wird. Aber dann habe ich gehört, dass sich hier in Wittenberg gar niemand findet, der sich den Hut aufsetzen möchte. Es gab vom Weißen Ring praktisch keine Außenstelle Wittenberg mehr. Zwei ältere Kollegen haben sich um die Fälle, die es hier vor Ort gab, gekümmert. Beide sind pensioniert – ein Rechtsanwalt und eine Lehrerin. Aber im Offiziellen wurde keine Außenstelle Wittenberg geführt. Dafür ist eine Leitung notwendig, dafür muss man sich qualifizieren. Und das ist jetzt mein Ziel."

Weisser Ring e.V. Der Weiße Ring ist ein 1976 gegründeter Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Die ehrenamtlichen Helfer leisten menschlichen Beistand, unterstützen Betroffene mit finanziellen Hilfen, begleiten zu Rechtsanwälten oder Gerichtsterminen, vermitteln Fachberatungsstellen oder Psychologen. In Sachsen-Anhalt gibt es 14 Außenstellen mit rund 65 Ehrenamtlichen.

Stephan Drubig: "Ich bin jetzt so ein bisschen im Zugzwang. Meine Tochter steht mit Neo kurz vor der Prüfung, was ich jetzt erst Schritt für Schritt mit Kima erarbeiten muss. Man fängt wirklich erst mal an, dass das Vertrauen aufgebaut wird mit dem Hund. Wir stellen uns zum Beispiel in einen sogenannten Futter-Kreis. Jeder vom Verein ruft den Hund mal zu sich, bestätigt mit zum Beispiel einem Leckerli.

Dann geht man einfach mal den Waldweg entlang, versetzt die ersten Leute diagonal auf diesem Waldweg. Und da wird der Hund auch wieder losgeschickt, findet diese Menschen interessant, kriegt ein Leckerli. So wird immer wieder trainiert, dass ein Mensch etwas Gutes ist. Der Hund zeigt seinem Hundeführer dann durch lautes Bellen an, dass er einen Menschen gefunden hat.

Noch hat die Kima sehr viele Flausen im Kopf. Wenn es interessante Sachen im Wald gibt, ein Reh oder irgendwelche tollen Gerüche, dann lässt sie sich noch stark ablenken. Aber das ist genau der Sinn des Trainings, dass wir hier gegenwirken und genau beobachten, was sie ablenkt. Und da ist das Entscheidende, dass sie den Suchauftrag und die Kenndecke bekommt – diese neonfarbene Decke mit den Glöckchen. Das bedeutet: Jetzt bin ich im Training. Dann gibt es den Auftrag: Such! Dann weiß der Hund ganz genau: Wenn ich jetzt loslaufe, in den Wald hinein und einen Menschen finde, dann bekomme ich meine Bestätigung. Und die haben einfach Spaß dabei.

Wir trainieren wöchentlich. Aber jeder Hundeführer muss natürlich auch zu Hause üben. Das beginnt mit den Basics: Sitz, Platz, Leinenführung. Jeder Hund muss auch eine Wesensprüfung oder besser gesagt Rettungshunde-Eignungsprüfung ablegen. Das steht für Kima noch an. Ich denke, in einem Jahr werde ich auch soweit sein, dass wir dann wirklich als Familie in den Einsatz gehen können, worauf ich mich freue."

Romina Hensel: "Um die Tätigkeit aufzunehmen, musste ich hospitieren. Bei mindestens drei Fällen muss man dabei sein, damit man sieht, wie eine Opferberatung funktioniert. Man braucht einen gewissen fachlichen Hintergrund dazu, und den konnte ich mir in der Außenstelle in Dessau besorgen. Bei den Fällen waren zwei Körperverletzungen dabei und jemand, der von häuslicher Gewalt betroffen ist.

Ich musste bei dem Außenstellenleiter in Dessau eine Art kleines Vorstellungsgespräch absolvieren, ob ich auch in die Arbeit reinpassen würde. Und nach den Hospitationen besucht man das Grundseminar. Man muss natürlich auch sein Führungszeugnis vorlegen – es ist ganz wichtig, dass man selbst nicht schon Täter gewesen ist. Dann kann man offiziell ernannt werden.

Ich bin aus Wittenberg und ich kenne die Verantwortungsbereiche aus meiner beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwaltsfachangestellte gut. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt: Wenn ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin ernannt werde, trage ich dann auch gern die Verantwortung für die Mitarbeiter und übernehme alles Organisatorische – von der Terminkoordination bis hin zur Materialverwaltung und Spendenakquirierung.