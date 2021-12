Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerium plant, mehr Hebammenkreißsäle einzurichten. Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte, dieses neue Modell der Geburtshilfe laufe in Halle sehr gut. Bereits seit Längerem sei eine solche Einrichtung in Dessau vorgesehen. Bislang sei sie aber am Geld gescheitert. Auch in Magdeburg und Wernigerode solle es Hebammenkreißsäle geben. "Wir wollen hebammengeleitete Kreißsäle als neues Versorgungsmodell schnell etablieren", sagte Grimm-Benne.