Sachsen-Anhalt hatte in der Vergangenheit bereits mehrere staatliche Hilfsprogramme für die Kulturszene in der Corona-Pandemie aufgelegt. Die Mittel wurden jeweils nur zu einem Teil in Anspruch genommen. Wie aus einer SPD-Landtagsanfrage hervorging, wurde nur etwas mehr als ein Drittel der Summe abgerufen. Als Grund hatten viele Künstler angegeben, dass die Anträge zu kompliziert gewesen seien.