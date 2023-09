Klagen Mehrere Lehrkräfte verweigern zusätzliche Unterrichtsstunde

Einige Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt weigern sich, die angeordnete zusätzliche Unterrichtsstunde zu halten. In der Altmark war eine Lehrerin wegen ihrer Verweigerung der Zusatzstunde gekündigt worden. In ihrem Fall seien die Fronten allerdings verhärtet gewesen, sagt das Landesschulamt. Es gibt auch Lehrkräfte, die gegen die Zusatzstunde klagen. Ein Gerichtsurteil wird frühestens im November erwartet.