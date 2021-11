Wegen Corona Weihnachtsmärkte in Aschersleben und Wernigerode abgesagt

Andere Veranstalter haben mit Blick auf das zugespitzte Pandemiegeschehen ihre Zugangsregeln verschärft. So sollen zum Beispiel der Weihnachtsmarkt und der "Advent in den Höfen" in Quedlinburg stattfinden, allerdings mit Maskenpflicht und unter 2G-Bedingungen . Das heißt: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene über 18 Jahre. Das soll über Zugangsbändchen geregelt werden.

Unterdessen hat der Landkreis Harz die Maskenpflicht für zwei Städte verschärft. So soll von Dienstag (23.11.) an in der Innenstadt von Quedlinburg in der Zeit von täglich 10 bis 20 Uhr die Maskenpflicht gelten, in Wernigerode von Freitag (26.11.) an in der Zeit von täglich 10 bis 22 Uhr. In einer Mitteilung begründet die Kreisverwaltung diesen Schritt damit, dass es mit zu erwartendem höheren Besucherandrang in der Adventszeit schwierig werde, die Mindestabstände zum Schutz vor Corona einzuhalten.