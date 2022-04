Autofahrer in Sachsen-Anhalt besitzen seltener Autos mit großem Hubraum als in anderen Teilen von Deutschland. Mit 10,1 Prozent hat dort gerade einmal jedes zehnte Fahrzeug mindestens 2000 Kubikzentimeter Hubraum, wie Berechnungen der Deutschen Presse-Agentur auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes ergeben haben. Damit ist Sachsen-Anhalt das Bundesland mit den wenigsten großmotorigen Autos. Der Anteil am Gesamtbestand der zugelassenen Fahrzeuge war demnach deutlich niedriger als der Bundesdurchschnitt von 14,0 Prozent.