Die Bundesnetzagentur gibt etwas weniger Lademöglichkeiten an. Demnach gibt es in Sachsen-Anhalt 401 öffentlich zugängliche Ladesäulen mit in der Regel zwei Ladepunkten. In Sachsen sind es demnach mehr als doppelt so viele, in Niedersachsen gibt es sogar an die 2.500 Ladesäulen.