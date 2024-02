Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei den Gründungen liegt Sachsen-Anhalt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in etwa auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie, bei rund 8.900 Neugründungen. Die Linke kritisiert vor allem, dass der Anteil der Mittel für Forschung und Entwicklung gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt bundesweit am niedrigsten sei. "Das ist schon dramatisch, wenn wir uns angucken, wie extrem wichtig die Innovationskraft für die Entwicklung von Industrien ist", sagte Gallert. Die Ansiedlung von großen Firmen wie Intel sei zwar gut. Ansiedlungen ersetzten aber keine Innovationsstrategie. Und diese sei nicht zu erkennen.