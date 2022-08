Hitzewellen Trinkwasserbrunnen sind in Sachsen-Anhalts Städten selten

Hitzewellen werden in Deutschland immer häufiger. Um sich vor den hohen Temperaturen zu schützen, müssen Menschen ausreichend trinken. Doch es mangelt in Sachsen-Anhalts Städten offenbar an Möglichkeiten, sich an öffentlichen Spendern kostenlos mit Wasser zu versorgen.