In Sachsen-Anhalt gibt es immer weniger der als bedroht geltenden Feldhasen. Einer Zählung zufolge ist der Bestand deutlich geringer als im bundesweiten Schnitt. Auf den Feldern und Wiesen in Deutschland hoppelten im Frühjahr 2021 im Schnitt 16 Tiere pro Quadratkilometer und damit zwei mehr als ein Jahr zuvor, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) mitteilte. In Sachsen-Anhalt seien es hingegen sieben je Quadratkilometer gewesen, bis zur Zählung im Herbst ging die Zahl sogar auf sechs zurück.