Im aktuellen Jahr sind in Sachsen-Anhalt bisher weniger Menschen ertrunken als im vergangenen Jahr. Bis zum Stichtag am 10. September hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 2023 acht Todesfälle durch Ertrinken gezählt. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum elf Personen gewesen.

Laut DLRG starb keine der ertrunkenen Personen in einem Schwimmbad. Fünf der acht Todesfälle im aktuellen Zeitraum starben in Seen, zwei Personen in Flüssen und eine in einem Kanal. Die DLRG erfasst in ihrer Statistik nicht nur Badetote, sondern alle Ertrunkenen.