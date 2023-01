Die Post hat in Sachsen-Anhalt zu wenige Filialen. Von dem Mangel an Postfilialen sind vor allem ländliche Gebiete betroffen. Laut Bundesnetzagentur gibt es aktuell in Deutschland etwa 140 "unbesetzte Pflichtstandorte". Fünf davon sind in Sachsen-Anhalt. So fehlt in Lutherstadt Wittenberg, in Muldestausee Ortsteil Mühlbeck, in Sülzetal Ortsteil Osterweddingen, Am Großen Bruch und Schwanebeck je eine Postfiliale.