Weniger Verkehrstote in Sachsen-Anhalt

Dass die Zahl der Verkehrstoten in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren bundesweit am höchsten lag, hat verschiedene Gründe. Nach Einschätzung von Verkehrsexperten ist einer, dass es im Bundesland sehr viele Landstraßen gibt. Auf denen kommt es demnach wegen überhöhter Geschwindigkeit zu vielen Unfällen. Etwa jeder dritte tödliche Unfall in Sachsen-Anhalt passiert, weil jemand zu schnell unterwegs ist.