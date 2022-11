So könnte am Freitag in Sachsen-Anhalt auch flächendeckend der erste Schnee fallen. Das Tief Regina lenkt von Osten kühlere Luft und Feuchtigkeit nach Mitteldeutschland. Vor allem in den Regionen entlang der Elbe und der Mittelgebirge werden die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den Keller gehen. Ab Freitagnachmittag sollen Regenschauer dann örtlich in Schnee übergehen. In der Altmark kann das sogar schon am Donnerstagabend passieren.