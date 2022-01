Das alte Jahr ist in Sachsen-Anhalt in mehreren Orten mit Rekord-Temperaturen zu Ende gegangen. Wie Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes zeigen, war es beispielsweise in Wernigerode an einem 31. Dezember nie so warm wie 2021. Für die Stadt im Harz wurden den Angaben zufolge 15,2 Grad gemeldet.