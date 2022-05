Bereits vorige Woche hatten sich Experten besorgt gezeigt über den sich anbahnenden trockenen Sommer. Eine Sprecherin des Landesamtes für Umweltschutz in Halle hatte gesagt, dass in der Landschaft deshalb bereits erste Schäden an den Kulturen entstanden seien. Auch seien die Grundwasserstände nach den Dürrejahren 2018 bis 2020 sehr niedrig, Flüsse näherten sich weiteren Tiefständen an.